Слухи о том, что новая Splinter Cell так или иначе находится в производстве, поступают в год по несколько раз, невольно заставляя нас думать о том, что случайностью или совпадением подобный расклад быть не может. В частности, совсем недавно сведениями о новой части приключений Сэма Фишера поделился авторитетный инсайдер Том Хендерсон, и вот, теперь Ubisoft обновляет торговую марку Splinter Cell.
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Формально обновление товарного знака произошло ещё шестого декабря, но профильные западные СМИ, а следом за ними уже и мы, обратили на это внимание только сейчас. Новая торговая марка предназначена для некоего «развлекательного контента», под который, впрочем, подпадает столь нецензурно огромное количество самых разных проектов — от видеоигр до мультфильмов и сериалов — что цепляться обеими руками за эту ниточку пока преждевременно.
По недавней информации Тома Хендерсона, новая Splinter Cell в плане геймплея будет напоминать более зацикленную на скрытном прохождении Assassin’s Creed, а в плане игрового мира — на Halo Infinite. Что бы это всё ни значило.