Пользующийся колоссальным кредитом доверия инсайдер Том Хендерсон, который ныне уже может спокойно посоперничать с Джейсоном Шрайером, опубликовал информацию о забытой разработчиками, но любимой игроками франшизе Tom Clancy’s Splinter Cell.
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Как сообщает Хендерсон, новинка находится на ранней стадии разработки, порадует наличием открытого игрового мира и упором на «стелс» (скрытность). Как уточняет инсайдер, если описать новый проект несколькими словами, то получится что-то вроде более скрытной версии Assassin’s Creed с открытым миром в духе грядущей Halo Infinite.
Ubisoft's Splinter Cell game that is in early development is currently scoped as a... You guessed it... Open World of sorts.— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 8, 2021
"A more stealthy version of Assassin's Creed"
"Similar to how Halo Infinite has done its Open World" pic.twitter.com/eqSzRplhu5
Что это всё означает, пока можно лишь догадываться. Да и информация Хендерсона, хоть и звучит правдоподобно, но всё же может оказаться ложной. В конце концов, информация о том, что Ubisoft работает над новой Splinter Cell, поступает каждый год по несколько раз, и ни к чему конкретному все эти слухи нас пока не привели.