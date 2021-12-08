В открытом мире, причём.

Пользующийся колоссальным кредитом доверия инсайдер Том Хендерсон, который ныне уже может спокойно посоперничать с Джейсоном Шрайером, опубликовал информацию о забытой разработчиками, но любимой игроками франшизе Tom Clancy’s Splinter Cell.

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Как сообщает Хендерсон, новинка находится на ранней стадии разработки, порадует наличием открытого игрового мира и упором на «стелс» (скрытность). Как уточняет инсайдер, если описать новый проект несколькими словами, то получится что-то вроде более скрытной версии Assassin’s Creed с открытым миром в духе грядущей Halo Infinite.

Ubisoft's Splinter Cell game that is in early development is currently scoped as a... You guessed it... Open World of sorts.



"A more stealthy version of Assassin's Creed"



"Similar to how Halo Infinite has done its Open World" pic.twitter.com/eqSzRplhu5 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 8, 2021

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Что это всё означает, пока можно лишь догадываться. Да и информация Хендерсона, хоть и звучит правдоподобно, но всё же может оказаться ложной. В конце концов, информация о том, что Ubisoft работает над новой Splinter Cell, поступает каждый год по несколько раз, и ни к чему конкретному все эти слухи нас пока не привели.