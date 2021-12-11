Как страшно жить.

Один только скандал в Activision Blizzard не успокоится ещё как минимум несколько месяцев, как на подходе с подачи журналистов-ищеек издания IGN новый скандал — на этот раз с участием студии Bungie, разработчиков Halo и Destiny. Как сообщили в беседе с журналистами почти три десятка текущих и бывших сотрудников Bungie, в их коллективе тоже не всё радужно (каламбур задуман) с рабочей атмосферой.

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В частности, сотрудники компании сообщают, что нередко становятся свидетелями сексистских шуток по отношению к сотрудницам-женщинам, а также неприемлемых комментариев, за которые их авторы не несут никакой ответственности. При этом отмечается полное бездействие со стороны отдела кадров Bungie, который считает, что сохранение репутации компании важнее, чем личные обиды и проблемы сотрудников. Непосредственно руководство Bungie при этом публикует заявления о мерах по борьбе с «токсичностью» на рабочих местах, но сами разработчики, видящие, что никаких реальных действий не принимается, считают это банальным лицемерием.

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Также имеется проблема постоянных переработок («кранчей»): в отдельных случаях, например, при подготовке сюжетных дополнений к Destiny 2, некоторым отделам студии приходилось работать по 100 часов в неделю вместо положенных 40 часов. Руководство Bungie при этом лицемерно уверяет, что все переработки — это «инициатива снизу», дескать, сотрудники сами настолько большие энтузиасты, что готовы трудиться не покладая рук.