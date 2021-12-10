Ждать осталось немногим меньше трёх месяцев.

Студия PlatinumGames наконец-то собралась с силами и объявила точную дату выхода своего экшена Babylon’s Fall. Отправиться в фэнтезийный мир, где вымышленное оружие прекрасно соседствует с магическими способностями, можно будет уже третьего марта на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Анонс Babylon’s Fall состоялся ещё два года назад. Графика в стиле живописи — не баг, а «фича» проекта, и уровень её исполнения ещё будет значительно повышен.