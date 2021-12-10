Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену
Студия PlatinumGames наконец-то собралась с силами и объявила точную дату выхода своего экшена Babylon’s Fall. Отправиться в фэнтезийный мир, где вымышленное оружие прекрасно соседствует с магическими способностями, можно будет уже третьего марта на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5. Сопутствующий видеоролик прилагается.
реклама
Анонс Babylon’s Fall состоялся ещё два года назад. Графика в стиле живописи — не баг, а «фича» проекта, и уровень её исполнения ещё будет значительно повышен.
анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты