Это рекорд.

Аналитики из компании App Annie опубликовали отчёт по тратам пользователей в мобильных приложениях. Как оказалось, в 2021 году общий объём расходов превысил невероятные $135 миллиардов, что является рекордным показателем. Годовой рост составил 25 %, больше всего денег потратили игроки: 65 % в App Store и 80 % в Google Play. Общие количество загрузок выросло на 8 %.

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Лидерами по количеству загрузок и платежам пользователей стали приложения, так или иначе связанные с видеофайлами (их обменом и редактированием). Итак, самый убедительный рост по количеству загрузок показали: мобильный видеоредактор CapCut, следом за ним идёт MX TakaTak (индийский сервис коротких видео) и Moj. Последний представляет собой индийский сервис по обмену видео в социальных сетях. Больше всего денег пользователи в 2021 году тратили в YouTube, Disney+, TikTok и Twitch.

В России же самым популярными по скачиваниям стали игры DOP 2: Delete One Part, Going Balls и Phone Case DIY, в мире — Bridge Race, Hair Challenge, Project Makeover, Genshin Impact, ROBLOX, AmongUS и Pokemon Unite.

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Социальные сети и сервисы знакомств показывают уверенный рост по количеству пользователей и по внутренним платежам. Тот же TikTok продемонстрировал наибольший рост по платежам, следом за ним идут BIGO LIVE и Discord. Самы популярным сервисом знакомств стал Tinder, за ним идёт Bumble и Hinge.