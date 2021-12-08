Как известно, запуск Battlefield 2042 оказался катастрофой столь масштабной, что в DICE на её фоне произошли кадровые перестановки и в целом большие изменения. Тем не менее, работа проходила ещё до формального запуска проекта, и огромную лепту в дело поиска и исправления недоработок в Battlefield внесли тестировщики Apex Legends из Respawn Entertainment. Об этом сегодня сообщил главный инсайдер по франшизе Battlefield Том Хендерсон.
реклама
По информации Хендерсона, команду тестировщиков Apex Legends пригласили поработать над Battlefield 2042 ещё в октябре, и для них это стало первым опытом работы над «чужим» проектом. В частности, именно тестеры Apex Legends отвечали за доработки на полях боя в Battlefield 2042: по их советам карты были изменены с точки зрения дизайна и баланса, а также расположения различных объектов.
На днях тот же Хендерсон объяснил, что послужило причинами неудачного релиза Battlefield 2042.