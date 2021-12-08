По крайней мере, так утверждает инсайдер.

Как известно, запуск Battlefield 2042 оказался катастрофой столь масштабной, что в DICE на её фоне произошли кадровые перестановки и в целом большие изменения. Тем не менее, работа проходила ещё до формального запуска проекта, и огромную лепту в дело поиска и исправления недоработок в Battlefield внесли тестировщики Apex Legends из Respawn Entertainment. Об этом сегодня сообщил главный инсайдер по франшизе Battlefield Том Хендерсон.

реклама

По информации Хендерсона, команду тестировщиков Apex Legends пригласили поработать над Battlefield 2042 ещё в октябре, и для них это стало первым опытом работы над «чужим» проектом. В частности, именно тестеры Apex Legends отвечали за доработки на полях боя в Battlefield 2042: по их советам карты были изменены с точки зрения дизайна и баланса, а также расположения различных объектов.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

На днях тот же Хендерсон объяснил, что послужило причинами неудачного релиза Battlefield 2042.