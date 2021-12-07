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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы PUBG выпустили Thunder Tier One — тактический экшен, действие которого происходит сразу после распада СССР
Отзывы пока хорошие.
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Группа разработчиков из студии Krafton, занятой в данный момент поддержкой и развитием проекта PUBG: Battlegrounds, выпустила на ПК свой новый проект. Речь идёт о Thunder Tier One — шутере с видом сверху, действие которого разворачивается сразу после распада СССР. Мы писали уже о данном проекте в предыдущей заметке.

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Напомним, изначально шутер Thunder Tier One являлся побочным проектом студии Bohemia Interactive, но разработчикам в какой-то момент пришлось перекраивать графики производства и переносить релиз на более поздний срок. Команда, занимавшаяся Thunder Tier One, позже отделившись в студию Krafton и решила доделать игру.

Действие Thunder Tier One происходит в 90-х годах прошлого века в вымышленной стране Salobia. Игроку нужно будет принять участие в командовании элитным отрядом спецназа во имя исполнения важных секретных миссий. Проект содержит сможет предложить взыскательному игроку полноценную сюжетную кампанию, многопользовательский режим (включая кооператив) и огромное количество заданий разной сложности.

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На момент публикации данного материала у Thunder Tier One есть 82 % рейтинга в Steam на основании (пока лишь) 50 отзывов. Ждём большего.

#krafton #thunder tier one
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