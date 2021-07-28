Компания Krafton собирается провести закрытое бета-тестирование Thunder Tier One — тактического шутера с видом сверху. Мероприятие стартует совсем скоро: 29 июля в 12:00 МСК. Заявку ещё можно подать на странице проекта в Steam, а само тестирование закончится 1 августа в 19:00 МСК.

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Этот проект вызывает интерес тем, что за его разработку отвечают создатели PUBG. Если точнее, то команда Павла Смолевски. Концепция Thunder Tier One прорабатывалась ещё с 2016 года, но только в прошлом году Krafton взялась обеспечить завершение разработки шутера и обязалась стать для него издателем.

Действие Thunder Tier One происходит в 90-х годах прошлого века в вымышленной стране Salobia. Игроку нужно будет принять участие в командовании элитным отрядом спецназа во имя исполнения важных секретных миссий. Проект содержит сможет предложить взыскательному игроку полноценную сюжетную кампанию, многопользовательский режим (включая кооператив) и огромное количество заданий разной сложности.

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Конкретно для закрытого бета-тестирования разработчики Thunder Tier One подготовили два режима: Exfil и Domination. Доступных заданий будет только три: Blue Typhoon, Cold Stone и Silver Dew. Опять же, заниматься изучением доступного контента разрешат как в гордом одиночестве, так и в кооперативе с друзьями. За подробностями можно обратиться к специальной страничке с обсуждением в Steam.

Когда состоится полноценный релиз Thunder Tier One — ещё не объявлена. Вы пока можете просмотреть геймплейный трейлер, который наглядно покажет, что из себя представляет этот проект.