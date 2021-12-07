Контент потребляют, значит надо его создавать и дальше. Основы.

Успех Anno 1800, особенно, если вспомнить провал предыдущей части франшизы, стал феноменальным и, возможно, неожиданным даже для самой Ubisoft. Но французское издательство потому и находится на плаву, что умеет извлекать правильные выводы как из неудач, так и из успехов. В частности, сегодня Ubisoft объявила о том, что успешная Anno 1800 будет получать новый контент и в следующем году; по такому поводу издательство анонсировало для проекта «сезонный пропуск четвёртого года».

реклама

Подробностей сезонного пропуска пока нет, но известно, что в его состав войдут три дополнения.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Вместе с тем Ubisoft сообщила, что количество игроков в Anno 1800 перевалило за два миллиона, а также напомнила о том, что сейчас в Ubisoft Store проходит бесплатная раздача Anno 1404.