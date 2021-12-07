Успех Anno 1800, особенно, если вспомнить провал предыдущей части франшизы, стал феноменальным и, возможно, неожиданным даже для самой Ubisoft. Но французское издательство потому и находится на плаву, что умеет извлекать правильные выводы как из неудач, так и из успехов. В частности, сегодня Ubisoft объявила о том, что успешная Anno 1800 будет получать новый контент и в следующем году; по такому поводу издательство анонсировало для проекта «сезонный пропуск четвёртого года».
реклама
Подробностей сезонного пропуска пока нет, но известно, что в его состав войдут три дополнения.
Вместе с тем Ubisoft сообщила, что количество игроков в Anno 1800 перевалило за два миллиона, а также напомнила о том, что сейчас в Ubisoft Store проходит бесплатная раздача Anno 1404.