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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Ubisoft Store стартовала раздача замечательного градостроя Anno 1404 History Edition
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На днях в Сети появился слух о том, что Ubisoft раздаст в своём магазине градостроительный симулятор Anno 1404. Что ж, слухи в очередной раз подтвердились, так что с сегодняшнего дня и вплоть до 14 декабря, 18:00 по московскому времени все желающие могут забрать данную игру в издании History Edition в вечное пользование.

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Anno 1404 History Edition включает в себя основную игру, венецианское дополнение, поддержку современных разрешений экрана вплоть до 4K и даже логотипы для Anno 1800 как наиболее современной части франшизы.

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Напомним, что Anno 1404 вышла в 2009 году, став четвёртой по счёту в данной серии, завоевав множество наград и получив признание от игроков и профессиональных обозревателей.

#ubisoft
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