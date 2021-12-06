Времени на раздумья — больше недели.

На днях в Сети появился слух о том, что Ubisoft раздаст в своём магазине градостроительный симулятор Anno 1404. Что ж, слухи в очередной раз подтвердились, так что с сегодняшнего дня и вплоть до 14 декабря, 18:00 по московскому времени все желающие могут забрать данную игру в издании History Edition в вечное пользование.

реклама

Anno 1404 History Edition включает в себя основную игру, венецианское дополнение, поддержку современных разрешений экрана вплоть до 4K и даже логотипы для Anno 1800 как наиболее современной части франшизы.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Напомним, что Anno 1404 вышла в 2009 году, став четвёртой по счёту в данной серии, завоевав множество наград и получив признание от игроков и профессиональных обозревателей.