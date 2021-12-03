В одиночном режиме их нет будет точно. А вот будут ли в мультиплеере — осталось без комментария.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В конце ноября в Сети с подачи внимательных посетителей странички S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl в магазине Xbox появилась информация о том, что проект ждут «внутриигровые покупки» и «покупки из приложения». Впоследствии наши читатели-писатели, пользующиеся возможностью публиковать свои новости в никак не связанном с редакцией специально отведённом для этого разделе сайта, повторили данный материал спустя несколько дней, так что недостатка в осведомлённости касательно конкретной темы быть не должно. Что было упущено, так это появившийся несколько дней назад на портале DTF комментарий комьюнити-менеджера студии GSC Game World под ником McCulkin, прояснивший ситуацию с мироктранзакциями в грядущем сиквеле культовой игры.

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По словам комьюнити-менеджера, в сюжетном режиме S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет никаких микротранзакций: одиночная игра будет «полноценной и цельной», и никаких покупок извне в ней не предусмотрено.

Как вы уже поняли, речь представителя GSC Game World шла именно об одиночном режиме S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Поскольку упоминания внутриигровых покупок на Xbox Store-страничке проекта не исчезли, думаем, что справедливо будет предположить, что микротранзакции в игре всё же будут — в мультиплеере.

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Ну, а как обстоят дела на самом деле, узнаем уже 28 апреля — в день мирового релиза S.T.A.L.K.E.R. 2.