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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Представитель GSC Game World прокомментировал информацию о внутриигровых покупках в S.T.A.L.K.E.R. 2
В одиночном режиме их нет будет точно. А вот будут ли в мультиплеере — осталось без комментария.
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В конце ноября в Сети с подачи внимательных посетителей странички S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl в магазине Xbox появилась информация о том, что проект ждут «внутриигровые покупки» и «покупки из приложения». Впоследствии наши читатели-писатели, пользующиеся возможностью публиковать свои новости в никак не связанном с редакцией специально отведённом для этого разделе сайта, повторили данный материал спустя несколько дней, так что недостатка в осведомлённости касательно конкретной темы быть не должно. Что было упущено, так это появившийся несколько дней назад на портале DTF комментарий комьюнити-менеджера студии GSC Game World под ником McCulkin, прояснивший ситуацию с мироктранзакциями в грядущем сиквеле культовой игры.

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По словам комьюнити-менеджера, в сюжетном режиме S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет никаких микротранзакций: одиночная игра будет «полноценной и цельной», и никаких покупок извне в ней не предусмотрено.

Как вы уже поняли, речь представителя GSC Game World шла именно об одиночном режиме S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Поскольку упоминания внутриигровых покупок на Xbox Store-страничке проекта не исчезли, думаем, что справедливо будет предположить, что микротранзакции в игре всё же будут — в мультиплеере.

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Ну, а как обстоят дела на самом деле, узнаем уже 28 апреля — в день мирового релиза S.T.A.L.K.E.R. 2.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
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