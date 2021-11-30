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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, в S.T.A.L.K.E.R. 2 будут представлены внутриигровые покупки
Но пока не вполне ясно, что это означает конкретно в отношении данной игры.
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Магазины Microsoft частенько становятся источниками «утечек» касательно различных видеоигр, и, похоже, S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl не стала исключением: на официальной странице проекта в магазине Xbox внимательные пользователи обнаружили упоминание наличия в нём внутриигровых покупок и покупок из приложения.

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Что это означает конкретно в отношении нового проекта от GSC Game World, неясно, и нам ещё предстоит услышать от разработчиков официальный комментарий по этому поводу. Пессимистично настроенные граждане, впрочем, считают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет представлен внутриигровой магазин с возможностью приобретения в нём различных «товаров», и хорошо, если дело ограничится только различными косметическими элементами вроде обликов персонажа или же камуфляжей для оружия.

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<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl назначен на 28 апреля следующего года на PC и Xbox Series.

#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
2
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warmuza
15:20
розовый калаш
Похоже, в S.T.A.L.K.E.R. 2 будут представлены внутриигровые покупки
Максим Соколов
15:19
Дайте 2
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 уже готовятся к выпуску: 5-нм TSMC и 50-60% прирост в играх
Bryant333
15:19
Игра со скидкой 50 процентов продается, примерно равно стоимости месяца подписки какого либо сервиса. Нет смысла вообще думать сейчас о добавлении куда-то.
Глава CD Projekt заявил, что ещё рано добавлять Cyberpunk 2077 в подписные сервисы вроде Xbox Game Pass
LastAtlant
15:19
По сути нет смысла сравнивать нишевый продукт и "игровые" ноутбуки. Если яблоко берут из за единичного ПО которое отсутствует и не оптимизировано в windows среде то пусть так и будет. В обратном же сл...
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Bryant333
15:17
Бутылка водки и батон хлеба на закусь 🤣
Похоже, в S.T.A.L.K.E.R. 2 будут представлены внутриигровые покупки
Кеша
15:17
Сравнивали самые дешёвые или опять не так. надо сравнивать дорогие теперь чтоли.
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
LorDex
15:15
"Паспортные" 650 Ватт, на практике превратятся в киловатт? Смешно) Кастом вода в комплекте?
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 уже готовятся к выпуску: 5-нм TSMC и 50-60% прирост в играх
Yuri Myakotin
15:14
Реальные цифры приводились. На пару порядков ниже.
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
-Sinigr-
15:14
Если посмотреть на предзаказ - то там указан некий мультиплеер в качестве отдельного бесплатного обновления после релиза, т.е. вполне вероятно что это будет ф2п доилка даже не требующая покупки самой ...
В S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl могут появиться микротранзакции
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