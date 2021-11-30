Но пока не вполне ясно, что это означает конкретно в отношении данной игры.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Магазины Microsoft частенько становятся источниками «утечек» касательно различных видеоигр, и, похоже, S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl не стала исключением: на официальной странице проекта в магазине Xbox внимательные пользователи обнаружили упоминание наличия в нём внутриигровых покупок и покупок из приложения.

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Что это означает конкретно в отношении нового проекта от GSC Game World, неясно, и нам ещё предстоит услышать от разработчиков официальный комментарий по этому поводу. Пессимистично настроенные граждане, впрочем, считают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет представлен внутриигровой магазин с возможностью приобретения в нём различных «товаров», и хорошо, если дело ограничится только различными косметическими элементами вроде обликов персонажа или же камуфляжей для оружия.

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Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl назначен на 28 апреля следующего года на PC и Xbox Series.