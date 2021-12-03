Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: продажи Battlefield 2042 за первую неделю лишь немного уступают таковым у Battlefield 3
Battlefield 3, на секундочку, один из лучших (если не лучший) представителей серии.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты

В настоящее время игровое сообщество склонно считать, что Battlefield 2042 стала провалом по всем фронтам, включая экономический. Однако авторитетный инсайдер Том Хендерсон, вся «секретная» информация которого по Battlefield 2042 впоследствии оказывалась правдой, сегодня сообщил, что продажи нового шутера от DICE за первую неделю составили 4,23 миллиона копий.

реклама

Это второй результат за всю современную историю серии Battlefield: лучше было только у шедевральной Battlefield 3, тираж которой за первую неделю составил 4,68 миллиона экземпляров. Кроме того, Хендерсон поделился статистикой «онлайна» за первую пострелизную неделю: число активных пользователей на День Благодарения составило 1,67 млн человек, а пиковый «онлайн» на всех платформах превысил 269 тысяч человек. Доля Steam-игроков при этом составляет около 20 %.

Таким образом, продолжает Хендерсон, если адаптировать данную статистику под сегодняшние реалии, то можно вычислить, что за последние 24 часа пиковый «онлайн» Battlefield 2042 на всех платформах составил около 150 тысяч человек.

анонсы и реклама
ASUS 3060 Ti - смотри цену
Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Хотя данные цифры выглядят красиво, но геймерское восприятие нового проекта устрашающе негативное, а DICE уже объявила о масштабных перестановках как в самой студии, так и в руководстве франшизой Battlefield. Направлять серию на нужный путь будет соучредитель Respawn Entertainment Винс Зампелла.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Перемены в DICE: дальнейшим развитием серии Battlefield будет руководить соучредитель Respawn Entertainment Винс Зампелла
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
196
О проблемах современных компьютерных корпусов
163
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S280: премиум в деле
22
Мои впечатления от игры Mafia III Definitive Edition. Продолжение о черных делах
6
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i5-10400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
13
Мои впечатления от игры Vietcong Fist Alpha
10

Сейчас обсуждают

Олег Анетько
15:58
Ну есть он верует в бога, а как следствие в Адама и Еву, то они родственники для него)
CEO AMD: не майнеры создавали дефицит видеокарт, а виновата в нём пандемия и работа на дому
Vardok
15:57
Хосподя, как хорошо, что в свое время задушил жабу и купил 1070ти за 17тыс с рук.
Продажи настольной GeForce RTX 3050 могут начать уже 27 января
Евгений Кулаков
15:57
Сталкер и Метро кладут на лопатки не только наши игры но и львиную долю ИГР всего мира, хохлы в этом плане молодцы.
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
Senbon Petuch
15:55
У тебя нет аргументов. Ты слит.
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
Senbon Petuch
15:55
Когда заканчиваются аргументы, то нужно переходить на личность. 999 IQ.
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
Civilian
15:54
Антиваксерство - не сумасшествие, а чаще всего набор когнитивных искажений и особенностей воспитания или чего-то что происходило с человеком в прошлом. Так что это не что-то что можно лечить. > Я бы ...
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
Civilian
15:51
Что в масштабах годов будет более 100% населения (с учетом того что можно заразится повторно).
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
Lex001
15:50
\\\\новая GeForce RTX 3050. 8 Гб скоростной памяти на не самой плохой 128-битной шине, 3072 ядра CUDA – и всё это до 250 долларов.\\\\\ Думаю... За 45 тыс руб можно будет взять у наших барыг (или 400...
Инсайдеры назвали дату продаж бюджетной GeForce RTX 3050 – 27 января по мнению Videocardz
Civilian
15:50
Также как и к твоим комментам выше - приведи пожалуйста научное доказательство своему утверждению. Например статья в lancet, pubmed или nature (то есть статья должна пройти peer review, должна быть в ...
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
Civilian
15:48
Какие твои доказательства данного утверждения? Я пока вижу, что на практике все сходится с тем что говорят. Также вижу подтверждения в научных статьях.
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем