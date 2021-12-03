В настоящее время игровое сообщество склонно считать, что Battlefield 2042 стала провалом по всем фронтам, включая экономический. Однако авторитетный инсайдер Том Хендерсон, вся «секретная» информация которого по Battlefield 2042 впоследствии оказывалась правдой, сегодня сообщил, что продажи нового шутера от DICE за первую неделю составили 4,23 миллиона копий.
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Это второй результат за всю современную историю серии Battlefield: лучше было только у шедевральной Battlefield 3, тираж которой за первую неделю составил 4,68 миллиона экземпляров. Кроме того, Хендерсон поделился статистикой «онлайна» за первую пострелизную неделю: число активных пользователей на День Благодарения составило 1,67 млн человек, а пиковый «онлайн» на всех платформах превысил 269 тысяч человек. Доля Steam-игроков при этом составляет около 20 %.
Week 1 sales:— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 3, 2021
Battlefield 3 - 4.68M
Battlefield 1 - 3.46M
Battlefield 4 - 2.59M
Battlefield: Hardline - 1.48M
Battlefield: Bad Company 2 - 1.39M
Battlefield: Bad Company - 0.44M#Battlefield2042 - 4.23M
Таким образом, продолжает Хендерсон, если адаптировать данную статистику под сегодняшние реалии, то можно вычислить, что за последние 24 часа пиковый «онлайн» Battlefield 2042 на всех платформах составил около 150 тысяч человек.
#Battlefield2042 ThanksGiving stats:— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 3, 2021
Active Users was 1.67M across all platforms.
Concurrent Users was 269,000 across all platforms.
Steam players appear to be around 20% of the player base, which would indicate around 150,000 concurrent players peaked in the last 24 hours.
Хотя данные цифры выглядят красиво, но геймерское восприятие нового проекта устрашающе негативное, а DICE уже объявила о масштабных перестановках как в самой студии, так и в руководстве франшизой Battlefield. Направлять серию на нужный путь будет соучредитель Respawn Entertainment Винс Зампелла.