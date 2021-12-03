То ли ещё будет после выхода аддона Endwalker.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Final Fantasy XIV по праву является одной из самых популярных частей франшизы, и сегодня представители Square Enix в беседе с японским изданием Famitsu (перевод от Siliconera) рапортовали о том, что число зарегистрированных в ней учётных записей превысило двадцать пять миллионов.

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Как сообщает издатель, в статистике учтены все пять официальных регионов Final Fantasy XIV: Япония, Северная Америка, Европа, Китай и Южная Корея. Впрочем, важно понимать, что количество зарегистрированных учётных записей не равно количеству продаж игры: периодически в FFXIV проводятся выходные бесплатного доступа, и созданные в эти периоды аккаунты также попадают в статистику, хотя на практике являются «мёртвыми душами».

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Напомним, что уже через несколько дней — 7 декабря — Final Fantasy XIV обзаведётся дополнением Endwalker. Рискнём предположить, что данное событие привлечёт к проекту «свежую кровь».