Только здесь он крутой и умеет резать врагов пилой.

Анонс soulslike-экшена Lies of P по сказке о Пиноккио состоялся в начале прошлого месяца. Тогда нам показали дебютный трейлер, посвящённый боевой системе игры. Мальчик с модифицированной рукой бил врагов огромным мечом, жарил их из огнемёта и, простите, разделывал с помощью двуручной пилы. Там были и парирования ударов с добиваниями, и даже эффектное использование крюка-кошки.

Первые подробности о проекте были представлены в момент анонса, прочитать можно в нашей прошлой заметке. Сегодня же стало известно о состоявшемся разговоре разработчиков с журналистами издания Kotaku. По итогу беседы был представлен большой материал, выжимки из которого мы сейчас и опубликуем.

Разработчики студии Round8, которые заняты производством Lies of P, признались, что творчество японской FromSoftware оказало на них сильное влияние. Но слепо копировать чужие наработки никто не собирается. Авторы просто хотят сделать продукт высокого класса, который можно было бы сравнивать с актуальными частями Dark Souls по наполнению и качеству.

Джи Вон Чои, ведущий продюсер Lies of P, тезисно раскрыл некоторую информацию о Lies of P, не особо вдаваясь в детали. Например, сейчас команда сделала для проекта только 50 % контента, а общий процесс разработки завершён лишь на треть. Текущая концепция Lies of P была принята ещё в середине 2020 года, а к полноценной разработке Round8 приступила позже.

Kotaku удалось кое-что выведать про механическую руку главного героя. Оказывается, на неё можно будет устанавливать специальные инструменты вроде крюка-кошки, всего их будет восемь. Каждое оружие в игре можно будет разобрать на две части (клинок и рукоять), спокойно совмещая их между собой.

Наконец, важный момент, связанный с личностью самого Пиноккио, главного героя. Следуя канонам первоисточника, авторы игры разрешат герою лгать сюжетным NPC. Чем чаще автоматон будет лгать, тем больше станет очеловечиваться. Ход событий основного сюжета и концовка всей истории будет зависеть от принятых игроком решений.

А вот нос у Пиноккио из Lies of P расти от вранья не будет, но авторы пообещали сделать какую-нибудь интересную отсылку к оригинальному произведению. Релиз Lies of P запланирован на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2023 году. Точной даты пока нет.