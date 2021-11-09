Огнемёт, двуручная пила и огромные мечи в комплекте.

Разработчики из Round 8 Studio представили дебютный геймплейный трейлер Lies of P — soulslike-игры по сказке о Пиноккио. Всё внимание в опубликованном видео уделяется боевой системе: мальчик с модифицированной рукой бьёт врагов огромным мечом (или саблей), жарит их из огнемёта, разделывает с помощью двуручной пилы, притягивает к себе неприятелей с помощью крюка-кошки, ловко парирует удары и проводит добивающие атаки с помощью двуручного холодного оружия.

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Действие Lies of P происходит в полном жестокости и насилия городе Крат. Главный герой — механическая марионетка Пиноккио, разыскивающий своего создателя, Джеппетто.

Разработчики проекта собираются опубликовать геймплейные и сюжетные подробности на выставке G-STAR, которая должна пройти в Южной Корее с 17 по 21 ноября.

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Релиз Lies of P намечен на будущий год, целевые платформы названы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S.