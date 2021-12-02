О том, что компания Funcom собирается выпустить не одну, не две, а целых три игры по вселенной «Дюны», нам известно ещё с кажущегося сейчас далёким и беззаботным начала 2019 года. Каких бы то ни было вразумительных подробностей данных проектов с тех пор не поступало, но бесконечно так продолжаться не может, и сегодня на портале VentureBeat (вернее, его игровом подразделении GamesBeat) появились подробности одного из грядущих проектов.
реклама
Итак, Funcom создаёт по «Дюне» игру-выживач в открытом мире, вдохновлённую другим проектом студии — Conan Exiles. Для осуществления плана Funcom объединила усилия с немецким коллективом Nukklear. Данный проект станет самым амбициозным из всех, над которыми Funcom довелось поработать.
Когда следует ждать выхода данной, несомненно, многообещающей игры, неизвестно, но в начале 2019 года Funcom упоминала, что все три проекта по «Дюне» должны выйти в течение шести лет. До конца 2025 года включительно, получается.