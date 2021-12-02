Упоминание пятой версии «нереального» движка найдено в утекшем ролике к третьему сезону проекта.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слухи о том, что популярнейшая королевская битва Fortnite в перспективе переедет на движок Unreal Engine 5, появились ещё в начале августа с подачи одного из авторитетных инсайдеров. Что ж, похоже, что инсайдерская информация в очередной раз подтвердится: сегодня в Сеть просочился трейлер к старту третьего игрового сезона Fortnite, на финальных кадрах которого можно заметить упоминание суперсовременного движка от Epic Games.

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По всей видимости, в рамках третьего сезона Fortnite и получит крупное обновление, которое и «проапгрейдит» рабочую версию Unreal Engine до пятой. Что игроков ждёт с обновлённым движком помимо непосредственно факта обновления, пока, естественно, неизвестно.

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Как сообщается, в третьем сезоне в Fortnite произойдут огромные изменения, причём все они настолько важные, что Epic Games настоятельно попросила датамайнеров и прочих инсайдеров держать языки за зубами, дабы не испортить игрокам приятный сюрприз.