«Он страстный геймер, но у него нет инсайдерской информации о том, что происходит в Valve». На этом, собственно, всё.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Несколько дней назад широко известный в определённых кругах создатель контента Тайлер Маквикер, периодически публикуя инсайдерские сведения, которые с определённо (но крайне невысокой) долей вероятности подтверждаются, сообщил, что компания Valve трудится над гибридом шутера и стратегии в реальном времени во вселенной Half-Life, использующим особенности портативной игровой платформы Steam Deck. Что ж, прошло несколько дней, и представители Valve прокомментировали изданию IGN утечку от Маквикера.

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Valve не стала напрямую опровергать слухи, но отметила, что у Маквикера нет инсайдерской информации о происходящем в компании. Как отметила Valve, она сама сообщает все важные новости о своих проектах.

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Напомним, что последним на текущий момент официальным проектом Valve является VR-эксклюзивная Half-Life Alyx. Компания не исключает, что будет развивать франшизу и дальше, и даже в своё время объяснила, почему мы до сих пор не увидели продолжения истории Гордона Фримена.