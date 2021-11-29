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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Valve не занимается разработкой Half-Life 3, но делает интересный проект-кроссовер для консоли Steam Deck — так считает инсайдер
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У нас на очереди новая порция слухов от инсайдера, который рассказал кое-что интересное о Valve и серии Half-Life. Разговоры о третьей части давно прекратились, ведь все давно поняли, что подопечные Гейба Ньюэлла забросили разработку старой итерации третьего эпизода ещё много лет назад. Гораздо важнее сейчас знать, как Valve относится к серии Half-Life после выхода VR-проекта Half-Life: Alyx.

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Инсайдера зовут Тайлер Маквикер, он заверил, что сейчас все силы компании брошены на доводку и запуск портативного устройства Steam Deck. Для демонстрации возможностей консоли Valve собирается выпустить на ней проект Citadel. Речь идёт о гибриде шутера от первого лица с классической стратегией в реальном времени. Особое внимание уделяется проработке кооперативного режима, который здесь будет «основной основ». Маквикер уже ранее высказывал предположения, что Citadel — это кроссовер между сериями Half-Life и Team Fortress.

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А теперь нужно расписать самое главное, о чём фанаты грезят и просят Valve долгие годы. Маквикер считает, что студия не занимается разработкой Half-Life 3 (или третьего эпизода Half-Life 2, не столь важно). Инсайдер убеждён, что если данный проект и находится в разработке, то заниматься им может очень небольшая группа людей, а руководство не видит в их работе особой важности.

#valve #half-life 3
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