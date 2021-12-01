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Новости Software Михаил Андреев
«Онлайн» Battlefield 2042 в Steam сократился более чем в четыре раза за неполных две недели
Закономерный итог.
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Battlefield 2042 получила устрашающе низкие пользовательские оценки, ощутила давление справедливой критики со стороны геймерской общественности, и в целом была не совсем готова к релизу. Как следствие, теперь DICE усердно исправляет ошибки, ну а популярность игры стремительно угасает. Так, согласно статистике портала SteamDB, «онлайн» Battlefield 2042 в Steam за прошедшие с момента релиза двенадцать дней сократился более чем в четыре раза.

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Если в день глобального релиза Battlefield 2042 её пиковый «онлайн» составлял свыше 105 тысяч человек, то сегодня — без малого 24 тысячи. Впрочем, важно понимать, что Steam — лишь один, причём далеко не самый важный кусочек статистической информации о положении дел с популярностью Battlefield 2042. Проект также доступен в Origin и на консолях PlayStation и Xbox, статистика которых закрыта и не поддаётся аналитике. Впрочем, что-то нам подсказывает, что статистика на других платформах в процентном выражении повторяет статистику Steam.

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Battlefield 2042 вышла 19 ноября, а уже завтра получит свой третий по счёту крупный патч, в котором содержатся полторы сотни изменений и улучшений, в том числе правки баланса и исправления ошибок.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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