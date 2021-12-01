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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Завтра Battlefield 2042 получит свежее обновление, исправляющее баги и улучшающее игровой процесс
По крайней мере, так утверждают разработчики.
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DICE всерьёз взялась за исправление оставленных в релизной версии Battlefield 2042 и активно исправляет их уже после выхода проекта, получившего самые низкие оценки за всю историю франшизы. Уже завтра студия применит к проекту третий по счёту пострелизный патч, который исправит оставшиеся в игре ошибки и недоработки, а также поправит баланс и внесёт изменения из разряда «качество жизни».

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Так, с завтрашнего дня в Battlefield 2042 появятся еженедельные миссии, состоящие из трёх заданий. Выполнение этих миссий дарует игрокам косметические награды. Также в обновление включили новые шаблоны для режима Portal и повысили удобство пользования меню экипировки.

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Всего в состав завтрашнего обновления включены более ста пятидесяти различных исправлений.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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