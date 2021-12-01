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Новости Software Игнатий Колыско
Симулятор выживания Sons of the Forest, продолжение хоррора The Forest, получил дату релиза
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Разработчики «выживастика» The Forest в данный момент активно работают над своим новым проектом, который получил название Sons of the Forest. Речь вновь идёт о симуляторе выживания — оно считается прямым продолжением оригинального проекта. С целью подогрева интереса публики девелоперы представили новый трейлер, который сообщает нам точную дату релиза на ПК.

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Итак, Sons of the Forest выйдет 20 мая 2022 года, этот проект расскажет историю человека, пережившего крушение самолёта. Он оказывается в неизвестном и опасном месте, где придётся выживать. Набор правил и действий не сильно изменился с прошлого раза: нужно собирать ресурсы, строить сооружения, взаимодействовать с аборигенами (разными способами), искать бункеры и творить прочие вещи. Вступать в бой с монстрами и заниматься исследованием территории тоже придётся, вне всяких сомнений.

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Анонс Sons of the Forest состоялся ещё на церемонии награждения The Game Awards в конце 2019 года. Разработчики планировали выпустить проект до конца текущего года, но в планы вмешался, как минимум, коронавирус. Оценить старания авторов можно в новом трейлере.

#the forest #endnight games #sons of the forest
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