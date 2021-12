Могут случиться и новые переносы.

Разработчики «выживастика» The Forest в данный момент активно работают над своим новым проектом, который получил название Sons of the Forest. Речь вновь идёт о симуляторе выживания — оно считается прямым продолжением оригинального проекта. С целью подогрева интереса публики девелоперы представили новый трейлер, который сообщает нам точную дату релиза на ПК.

Итак, Sons of the Forest выйдет 20 мая 2022 года, этот проект расскажет историю человека, пережившего крушение самолёта. Он оказывается в неизвестном и опасном месте, где придётся выживать. Набор правил и действий не сильно изменился с прошлого раза: нужно собирать ресурсы, строить сооружения, взаимодействовать с аборигенами (разными способами), искать бункеры и творить прочие вещи. Вступать в бой с монстрами и заниматься исследованием территории тоже придётся, вне всяких сомнений.

Анонс Sons of the Forest состоялся ещё на церемонии награждения The Game Awards в конце 2019 года. Разработчики планировали выпустить проект до конца текущего года, но в планы вмешался, как минимум, коронавирус. Оценить старания авторов можно в новом трейлере.