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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Halo Infinite о читерах в мультиплеере своего проекта: это естественная часть любой условно-бесплатной PC-игры
Но бороться с ними будут. Как-то.
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Как и в любой другой сетевой игре на PC, в компьютерной версии Halo Infinite уже вовсю орудуют нечистые на руку геймеры, привыкшие «автоматизировать» свой игровой процесс и выдавать себя за гениев прицельной игровой стрельбы. Проблема усугубляется популярной ныне условно-бесплатной моделью распространения игр, лишающей игроков даже страха получить вечную блокировку своей учётной записи. Руководство студии 343 Industries, которое разрешило всем желающим приобщиться к сетевому режиму Halo Infinite за три недели до формального релиза новинки, уже получают гневные письма касательно обилия читеров, и вот, представители студии решили прокомментировать сложившуюся ситуацию.

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По словам менеджера 343 Industries по вопросам контактов с сообществом Джона Юнишека, студия ожидала наплыва читеров в Halo Infinite: в конце концов, читерство — естественная часть любой PC-игры, распространяющейся по условно-бесплатной модели. Однако это вовсе не означает, что 343i пустит всё на самотёк: разработчик отметил, что студия готова и будет продолжать улучшать системы защиты, определения и пресечения дальнейших читерских действий.

Юнишек дополнительно призвал всех игроков отправлять жалобы на читеров через специальную форму. Да, пока что это действие сопряжено с трудностями и неудобствами, поскольку внутриигрового механизма пока нет, но хотелось бы верить, что это ненадолго. Стоит отметить, что проблема читерства в Halo Infinite столь глобальна, что пользователи консолей Xbox даже просят разработчиков отключить кроссплей с PC, поскольку именно от PC-игроков и исходит читерство.

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Полноценный релиз Halo Infinite состоится 8 декабря.

#343 industries #halo infinite
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