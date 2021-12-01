Но бороться с ними будут. Как-то.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как и в любой другой сетевой игре на PC, в компьютерной версии Halo Infinite уже вовсю орудуют нечистые на руку геймеры, привыкшие «автоматизировать» свой игровой процесс и выдавать себя за гениев прицельной игровой стрельбы. Проблема усугубляется популярной ныне условно-бесплатной моделью распространения игр, лишающей игроков даже страха получить вечную блокировку своей учётной записи. Руководство студии 343 Industries, которое разрешило всем желающим приобщиться к сетевому режиму Halo Infinite за три недели до формального релиза новинки, уже получают гневные письма касательно обилия читеров, и вот, представители студии решили прокомментировать сложившуюся ситуацию.

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По словам менеджера 343 Industries по вопросам контактов с сообществом Джона Юнишека, студия ожидала наплыва читеров в Halo Infinite: в конце концов, читерство — естественная часть любой PC-игры, распространяющейся по условно-бесплатной модели. Однако это вовсе не означает, что 343i пустит всё на самотёк: разработчик отметил, что студия готова и будет продолжать улучшать системы защиты, определения и пресечения дальнейших читерских действий.

Let's talk about cheating!

Unfortunately, cheating is a natural part of supporting a F2P PC game and it's one we anticipated. It'll never go away entirely, but we're prepared and committed to releasing consistent improvements to our game’s systems and taking action on bad actors. — John Junyszek (@Unyshek) November 30, 2021

Юнишек дополнительно призвал всех игроков отправлять жалобы на читеров через специальную форму. Да, пока что это действие сопряжено с трудностями и неудобствами, поскольку внутриигрового механизма пока нет, но хотелось бы верить, что это ненадолго. Стоит отметить, что проблема читерства в Halo Infinite столь глобальна, что пользователи консолей Xbox даже просят разработчиков отключить кроссплей с PC, поскольку именно от PC-игроков и исходит читерство.

Please report bad actors on the @HaloSupport site using https://t.co/a1jKs2cKpV. We know having a “Report Player” feature in-game is desired, but please use this method to file reports for now. Also, including video evidence makes things much easier on the Halo Safety team 👍 — John Junyszek (@Unyshek) November 30, 2021

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Полноценный релиз Halo Infinite состоится 8 декабря.