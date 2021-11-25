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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Игроки в Halo Infinite просят разработчиков отключить кроссплей из-за наплыва читеров
Игра толком выйти не успела, а читеры уже всех утомили.
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В настоящий момент в Halo Infinite проходит открытое бета-тестирование сетевого режима, который по своему контентному наполнению не будет отличаться от своей релизной версии и даже полностью сохранит весь достигнутый в «бете» прогресс. Но, как и в практически любом сетевом шутере, без читерства в Halo Infinite игровой процесс уже не обходится, на что уже пожаловались участники бета-тестирования.

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По словам геймеров, против них выступают пользователи с помощью в прицеливании (aimbot), другие умеют видеть сквозь стены (wallhack), а некоторые особенно наглые жулики используют сразу полный набор средств «автоматизации» игрового процесса. Поскольку в Halo Infinite допускается возможность кроссплея, то есть, совместной игры пользователей разных платформ, то геймеры начали настойчиво просить представителей 343 Industries добавить функцию отключения кроссплея.

На самом деле, претензия к разработчикам справедливая: читерство в абсолютном большинстве случаев исходит от PC-игроков, и возможность отключиться от них для обладателей Xbox может стать настоящим спасением.

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Полноценный релиз Halo Infinite состоится 8 декабря.

#343 industries #halo infinite
3
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Shuvalof Yuri
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FillWillson
16:16
"...поскольку получил более выгодное предложение от другой игровой компании." --- Наверно пошёл волонтёром к варгеям, нет? ... :) :) :)
Глава DICE по дизайну объявил об уходе из студии на фоне проблемного релиза Battlefield 2042
Manager
16:16
Надо подождать 5 лет. Тогда 3090 по бросовым ценам (25-30 тысяч рублей) можно будет купить. Я так в прошлом году себе AMD Radeon R9 Nano купил за 8 тысяч. Она в 2015 году 50 тысяч стоила.
За 110 дней было сожжено Эфира на $4.4 млрд, а разработчики намеренно снижают заработки майнеров
ChandlerXAAP
16:15
да ну, с мамками то как раз у них все в порядке. Вода зло, протечет и до свиданья видяшечка за 150 тыщ. Лучше уж топовый воздух.
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S360
_KVV
16:13
Говно из-за того, что другие об этом сказали? Стадо. А по факту обычная батла.
Глава DICE по дизайну объявил об уходе из студии на фоне проблемного релиза Battlefield 2042
Serb2000
16:12
Отключить кроссплей можно на самой консоли в целом. Поэтому пока не вижу проблем, но лучше конечно делать это в настройках самой игры.
Игроки в Halo Infinite просят разработчиков отключить кроссплей из-за наплыва читеров
Tank
16:12
Ушёл в Вагейминг.
Глава DICE по дизайну объявил об уходе из студии на фоне проблемного релиза Battlefield 2042
Shuvalof Yuri
16:10
+15
В Россию идёт очередная волна майнеров Биткоинов, на этот раз прибивают шахтёры из Казахстана
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