В настоящий момент в Halo Infinite проходит открытое бета-тестирование сетевого режима, который по своему контентному наполнению не будет отличаться от своей релизной версии и даже полностью сохранит весь достигнутый в «бете» прогресс. Но, как и в практически любом сетевом шутере, без читерства в Halo Infinite игровой процесс уже не обходится, на что уже пожаловались участники бета-тестирования.
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По словам геймеров, против них выступают пользователи с помощью в прицеливании (aimbot), другие умеют видеть сквозь стены (wallhack), а некоторые особенно наглые жулики используют сразу полный набор средств «автоматизации» игрового процесса. Поскольку в Halo Infinite допускается возможность кроссплея, то есть, совместной игры пользователей разных платформ, то геймеры начали настойчиво просить представителей 343 Industries добавить функцию отключения кроссплея.
На самом деле, претензия к разработчикам справедливая: читерство в абсолютном большинстве случаев исходит от PC-игроков, и возможность отключиться от них для обладателей Xbox может стать настоящим спасением.
Полноценный релиз Halo Infinite состоится 8 декабря.