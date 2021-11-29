Формально с тем фактом, что издательство 2K Games вместе со своими подопечными студиями работает над новой игрой серии BioShock, мы знакомы ещё с конца позапрошлого года. С тех пор никакой официальной более или менее внятной информации о проекте не поступало: на фоне описания вакансий отвечающей за производство проекта студии Cloud Chamber было известно лишь то, что новинка создаётся на базе движка Unreal Engine 5. Теперь же в Сети с подачи инсайдера Oops Leaks появились некоторые дополнительные сведения.
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Так, утверждается, что действие новой BioShock с вероятным подзаголовком Isolation развернётся в совершенно новом сеттинге: города Восторг и Колумбия остались в прошлом, на этот раз нас ждут сразу два города-близнеца, причём каждый из них — полная идеологическая противоположность другому. Города располагаются «один над другим», и между ними — в своеобразной «прослойке» — постоянно происходят вооружённые конфликты и стычки.
Новая утечка «подтвердила» (если так вообще можно выражаться в отношении утечек) предыдущую информацию о производстве новой BioShock на движке Unreal Engine 5. Также информатор утверждает, что помимо Cloud Chamber участие в разработке принимает студия Irrational Games, в своё время помогавшая основным разработчикам с Watch Dogs Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia III и другими проектами.
A slide from the new #Bioshock game pitching presentation.— Oops Leaks (@oopsleaks) November 27, 2021
There might be two cities with radically different ideology, one of them located underground right below the other, both sharing a "flipside" border zone with an unleashed "vertical war". pic.twitter.com/Cy6fddJmV1
Если продолжать верить информатору, то полноценная презентация проекта состоится в первом квартале (январь—март) следующего года.