Давно мы ничего не слышали об отечественном постапокалиптическом боевике Pioner (стилизованно — PIONER), разработчики которого явно вдохновлялись самыми известными творениями GSC Game World. Что ж, как оно нередко бывает, тишина оказалась затишьем перед важным анонсом: китайский игровой гигант Tencent стал миноритарным акционером GFA Games, студии-разработчика Pioner.
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Стоит отметить, что GFA Games уже давно требуются дополнительные средства на разработку Pioner, и руководство студии уверено, что инвестиции Tencent помогут ускорить процесс, позволив расширить штат разработчиков и реализовав в игре многие важные идеи.
PIONER Developer GFA Is the Latest Studio Getting a Tencent Investment https://t.co/3rBgEjrc39— PIONER (@PionerGame) November 26, 2021
Предполагается, что Pioner увидит свет в следующем году, однако, как мы прекрасно понимаем, подобные предположения слишком преждевременны, и готовиться всегда следует к худшему.