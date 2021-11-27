Совсем чуть-чуть, но всё же.

Дешевая 3070 Ti по цене неTi из за падения крипты

Дешевая 3070 Ti по цене неTi из за падения крипты

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Давно мы ничего не слышали об отечественном постапокалиптическом боевике Pioner (стилизованно — PIONER), разработчики которого явно вдохновлялись самыми известными творениями GSC Game World. Что ж, как оно нередко бывает, тишина оказалась затишьем перед важным анонсом: китайский игровой гигант Tencent стал миноритарным акционером GFA Games, студии-разработчика Pioner.

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Стоит отметить, что GFA Games уже давно требуются дополнительные средства на разработку Pioner, и руководство студии уверено, что инвестиции Tencent помогут ускорить процесс, позволив расширить штат разработчиков и реализовав в игре многие важные идеи.

PIONER Developer GFA Is the Latest Studio Getting a Tencent Investment https://t.co/3rBgEjrc39 — PIONER (@PionerGame) November 26, 2021

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Предполагается, что Pioner увидит свет в следующем году, однако, как мы прекрасно понимаем, подобные предположения слишком преждевременны, и готовиться всегда следует к худшему.