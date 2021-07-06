Авторы отечественного шутера PIONER в духе S.T.A.L.K.E.R. поделились сведениями о сюжетной кампании
Разработчики из российской студии GFA Games, которые сейчас вовсю трудятся над постапокалиптическим шутером PIONER, в антураже которого легко прослеживается связь со «Сталкером», сегодня после долгого молчания всё же вышли на связь. И не просто, а с публикацией внушительных размеров списка подробностей сюжетной кампании.
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Не будем толочь воду в ступе и перейдём сразу к делу. Итак, нашего героя местные жители именуют Жнецом. Разработчики поясняют, что своё имя герой получил не просто так, а после определённых событий в начале игры. Сама сюжетная компания разворачивается в так называемом Открытом Мире, а также в закрытых территориях вымышленного города Цемнегорск и его окрестностях.
Основной целью в рамках кампании является восстановление отряда «Вымпел», способного осуществить рейд на центральную станцию Острова. Чтобы собрать отряд, игроку придётся создавать союзы с местными группировками и нанимать оперативников, которые так просто к нам в отряд уж точно не пойдут. Одной из особенностей PIONER являются убежища — специальные безопасные локации, где отдыхают ваши союзники, ремонтируются и создаются вещи, размещаются тайники.
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В игре встречаются местные аналоги «боссов» — мутировавшие создания или же мощные солдаты с суперспособностями и продвинутой экипировкой. Как утверждают разработчики, PIONER предполагает в том числе и дипломатический способ решения местных задач: даже с местными «боссами» можно договориться и решить вопрос мирным путём.
Даже приблизительными сроками выхода PIONER пока не обладает.
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