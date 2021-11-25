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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Минцифры планирует обязать YouTube, Netflix и другие иностранные видеосервисы платить компенсации за загрузку сетей в РФ
У Google, как считают эксперты, есть чем ответить.
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Издание «Коммерсантъ» сообщает, что для иностранных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров в скором времени могут ввести платеж за трафик в пользу российских операторов связи. Заявленная мера содержится в финальной версии «дорожной карты» поддержки телеком-отрасли, которую готовит Минцифры.

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Представители ведомства считают, что операторы находятся в «тяжелом положении» из-за «роста трафика и не имеют достаточных источников финансирования для модернизации сетей». Эксперты убеждены, что в качестве ответной меры Google может потребовать плату за свои сервисы ускорения загрузки видео.

Журналисты издания «Коммерсантъ» смогли ознакомиться с перечнем мер, которые войдут в план мероприятий по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли в РФ. В сам документ должны войти 10 инициатив, разработанных Минцифры совместно с ведущими представителями отрасли.

Есть там тот самый пункт с предложением по созданию механизма финансирования зарубежными интернет-компаниями развития инфраструктуры связи в России. Ещё один интересный момент — предложение о введении для иностранных ОТТ-компаний платёж за трафик, «который они направляют на абонентов российских операторов».

В Минэкономики авторам заметки сообщили, что ведомство поддерживает «инициативы, стимулирующие развитие отраслей». В Минфине переадресовали вопросы в Минцифры, где отказались от комментариев. В «Ростелекоме» же дали понять, что за последние пять лет общий интернет-трафик в стране вырос в шесть раз, очередной скачок вызвала пандемия.

«Для умощнения и развития сетей (как фиксированных, так и мобильных), в том числе за пределами крупных населенных пунктов, важны системные меры государственной поддержки», — отметили в компании, отказавшись комментировать детали.

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Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский ранее не единожды предлагал заставить зарубежные IT-компании платить 1,2% от годового оборота в фонд универсального обслуживания, из которого сейчас финансируется устранение цифрового неравенства.

#минцифры #налоги
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