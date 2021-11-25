В начале сентября Sony официально объявила о том, что сборник Uncharted Legacy of Thieves Collection, в состав которого входят Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельный аддон Uncharted The Lost Legacy, в начале 2022 года доберутся до PC и PlayStation 5. Известно, что компьютерная версия сборника выйдет чуть позже версии для новой приставки от Sony, однако никаких точных дат представители компании до сих пор не объявили. Что ж, похоже, скоро эта несправедливость закончится: страница Uncharted Legacy of Thieves Collection была обнаружена на портале североамериканского рейтингового агентства ESRB.
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Обычно появление страниц тех или иных игр на сайтах рейтинговых агентств, тем более столь крупных, как ESRB, свидетельствует о скорой публикации по ним важных новостей. В данном случае, скорее всего, нам следует ждать оглашения точной даты выхода сборника.
Отметим, что выпуск Uncharted Legacy of Thieves Collection на PC является частью новой политики Sony относительно своих популярных проектов прошлых лет. Компания решила, что нет ничего плохого в том, чтобы позволить PC-игрокам прикоснуться к прекрасному — при условии, что с момента выхода на PlayStation прошло достаточно времени.