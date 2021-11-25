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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава DICE по дизайну объявил об уходе из студии на фоне проблемного релиза Battlefield 2042
Похоже, жернова перемен закрутились.
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Вчера авторитетный инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на свои источники в DICE и Electronic Arts сообщил, что на фоне катастрофического запуска Battlefield 2042 в её студии-разработчике произойдут масштабные изменения и перестановки, о чём руководство компании должно объявить уже до конца этой неделе. По всей видимости, первые перемены начали претворяться в жизнь: издание Video Games Chronicle рапортовало об уходе из DICE руководителя студии по направлению дизайна Фаузи Месмара.

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Важно отметить, что роль господина Месмара в DICE не столь значительна, как может показаться. На своём посту разработчик протрудился всего около двух лет, успев принять участие в пострелизной поддержке Battlefield V и Star Wars Battlefront II, а также в подготовке Battlefield 2042. По словам самого Фаузи Месмара, его уход не связан с состоянием Battlefield 2042: он уже относительно давно рассматривал возможность ухода, поскольку получил более выгодное предложение от другой игровой компании.

Доработать полностью рабочую неделю Месмару всё же придётся, так что формально он является частью DICE вплоть до окончания рабочего дня завтра, 26 ноября.

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Напоминаем, что Battlefield 2042 вышла в прошлую пятницу и получила невероятно низкие для проекта такого масштаба оценки, «прощупав» самое «дно» рейтинга Steam. Игроки жалуются на некачественное техническое исполнение, проблемы с балансом игрового процесса и низкую динамику геймплея, вызванную циклопическими по своим размерам полями боя и недостаточным количеством игроков даже при полном заполнении серверов.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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Инсайдер: в DICE на фоне катастрофического релиза Battlefield 2042 грядут масштабные изменения
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