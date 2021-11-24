В середине лета Codemasters при содействии Electronic Arts представила GRID Legends — гоночную аркаду, в которой основной упор сделан на сюжет и повествование в целом. Конкретных подробностей проекта до сих пор нет, однако авторитетный инсайдер Том Хендерсон, ранее без единой «осечки» публиковавший сведения о многих играх, рапортует о том, что GRID Legends собираются выпустить 25 февраля.
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Разработчикам и издателю ещё предстоит подтвердить или опровергнуть эту информацию, но, учитывая, что точная дата уже попала к инсайдерам, логично предположить, что официальный анонс уже не за горами. Скорее всего, Codemasters привезёт GRID Legends на The Game Awards 2021, которая в этом году пройдёт 10 декабря в 04:00 по московскому времени.