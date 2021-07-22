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Анонсирована GRID Legends — новая гоночная аркада от Codemasters с большим упором на сюжет

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В рамках конференции EA Play 2021 студия Codemasters (как мы помним, теперь она принадлежит Electronic Arts) анонсировала GRID Legends — новую гоночную аркаду в знаменитой серии.

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Как утверждают разработчики, этот проект сочетает в себе увлекательный опыт управления быстрым авто, разнообразие режимов и захватывающий сюжет. В центре последнего, как раз, и будет находиться игрок.

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Релиз GRID Legends запланирован на будущий год, подробности будут объявлены позже. Зато уже сейчас мы можем оценить графическое исполнение игры — достаточно просмотреть анонсирующий трейлер. Вряд ли графика и спецэффекты кардинально изменятся к релизу, который состоится на PC и консолях.

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