Естественно, снайперская винтовка не простая, а крупнокалиберная («антиматериальная»).

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Безусловно, ожидать от Battlefield 2042 на старте идеального баланса было как минимум наивно, однако происходящее сейчас на полях сражений в новеньком боевике наверняка станет темами для выпусков возрождённого YouTube-мультсериала Battlefield Friends. В частности, на днях один из игроков, которому уже удалось добиться шестидесятого уровня прогрессии в Battlefield 2042, вооружился разблокированной за данное достижение крупнокалиберной снайперской винтовкой NWT-50.

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Оказалось, что данная снайперская винтовка является ультимативным выбором для игрока, которому предстоит противодействовать как пехотинцам, так и боевой технике, в том числе бронированной — такой, как танки. Согласно проведённым игроками тестам, NWT-50 наносит по бронетехнике больше урона в секунду (DPS, damage per second), чем даже специализированный противотанковый гранатомёт. Секрет заключается в том, что винтовка стреляет быстро и успевает подбить танк раньше, чем это удаётся сделать бойцу с гранатомётом, скорость перезарядки которого чудовищно низка, а урон несоразмерно незначителен.

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В настоящее время игроки жалуются на плохо сбалансированную боевую технику, которая практически не оставляет игрокам-пехотинцам никакого шанса. Возможно, NWT-50 станет своеобразным естественным фактором баланса, и вносить в неё статистические правки пока, до появления новых специалистов с более мощным противотанковым вооружением, нецелесообразно.