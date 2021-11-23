В своё время Microsoft представила для консолей Xbox Series X|S технологию FPS Boost, позволяющую поднимать рабочую частоту кадров в доступных по обратной совместимости играх прошлого (и даже позапрошлого) поколения. О том, что далеко не ко всем играм данная технология в принципе применима, мы знаем ещё с февраля этого года, и вот, на днях тема вновь всплыла в одном из подкастов на YouTube, в котором принял участие руководитель Xbox по управлению проектами Джейсон Рональд.
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По словам Рональда, в обозримом будущем компания расширять список игр с поддержкой FPS Boost не планирует. Дело в том, что зачастую при тестовых прогонах таких игр с увеличенной частотой кадров возникают фатальные ошибки, что, естественно, недопустимо.
Причём, как отмечает Рональд, в большинстве случаев с FPS Boost всё работает нормально до определённого момента: условно, 80 % игры проходятся без проблем, а затем возникает критическая ошибка, не позволяющая допустить проект к активации технологии.
В настоящий момент поддержка FPS Boost внедрена примерно в 130 проектов прошлых лет.