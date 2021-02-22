Технологию FPS Boost на Xbox Series удастся применить далеко не ко всем играм
В прошлую среду Microsoft официально представила для своих новых консолей Xbox Series X|S функцию FPS Boost, позволяющую в два, а порой и в четыре раза поднять частоту кадров в играх, доступных в режиме обратной совместимости. На текущий момент перечень игр совсем невелик и составляет всего пять наименований, но со временем он будет увеличиваться. К сожалению, технология применима не ко всем играм, о чём в подкасте Ларри Гриба сообщил ведущий инженер Xbox Джейсон Рональд.
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По словам Рональда, в рамках внутреннего тестирования FPS Boost разработчики технологии сталкивались с проблемами в некоторых играх, в которых физика мира и/или скорость анимаций напрямую связаны с частотой кадров, в результате чего её (частоты кадров) повышение приводило к аномалиям и попросту неиграбельному процессу.
Разработчики функции решили даже сделать специальную пометку для игр, полностью поддерживающих FPS Boost без каких бы то ни было побочных явлений, дабы игрок сразу знал, можно увеличить фреймрейт в его любимом проекте или же придётся довольствоваться номинальным заданным разработчиком.
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