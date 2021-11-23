Кто-то определённо добился своего. Но к лучшему ли это?

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Руководство Activision Blizzard, находящееся сейчас под беспрецедентным давлением со стороны раздувших скандал СМИ и впоследствии присоединившихся к ним сотрудникам и даже акционерам холдинга, пошло на первые уступки. Сегодня совет директоров Activision Blizzard объявил о создании в холдинге специального Комитета по ответственности на рабочем месте.

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Комитет будет выполнять надзорную деятельность: следить за осуществлением заявленных руководством холдинга изменений, бороться с так называемым харассментом и улучшать культуру на рабочих местах.

Руководство холдинга, включая генерального директора Бобби Котика, обязуется предоставлять в комитет регулярные отчёты. Комитет, в свою очередь, будет регулярно отчитываться перед советом директоров Activision Blizzard.

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Напомним, что ранее СМИ стало известно о том, что Бобби Котик допустил вероятность своего ухода с поста руководителя Activision Blizzard в том случае, если ему в сжатые сроки не удастся нормализовать и стабилизировать ситуацию с рабочей атмосферой в холдинге. Собственно, поэтому мы и наблюдаем такие действия, которые при нормальных обстоятельствах можно было бы назвать настоящей истерикой.