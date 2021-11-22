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На выходных нескончаемый скандал вокруг Activision Blizzard временно приутих, но не успел в Европе начаться понедельник, как СМИ уже рапортуют о продолжении весьма важной для игровой индустрии и, без преувеличения, её будущего, темы. Как передаёт издание The Wall Street Journal, которое, собственно, и зажгло пионерский костёр новостей вокруг Activision Blizzard, генеральный директор холдинга Бобби Котик провёл встречу с руководителями Activision Publishing и Blizzard Entertainment, в рамках которой допустил возможность своего ухода с поста.

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Как передаёт издание, есть у этого допущения одно «но»: Бобби Котик сложит с себя полномочия в случае, если ему не удастся в «сжатые сроки» решить имеющиеся в холдинге проблемы с «токсичной рабочей обстановкой».

Как сообщают The Wall Street Journal источники в холдинге, ряд руководителей составляющих его части компаний недовольны работой Котика на посту гендиректора и согласны только на его отставку. Топ-менеджер Activision Blizzard, в свою очередь, согласился с тем, что его поведение в прошлом было не без изъянов, и что ситуацию с «харассментом» внутри холдинга можно было решить гораздо более оперативно и качественно.

Согласно сведениям WSJ, в Activision Blizzard могут сформировать специальный «комитет», который будет выступать в качестве надзорного органа, следящего за исполнением изменений в политике и рабочей обстановке в холдинге.

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Что следует понимать под «сжатыми сроками», до конца неясно, однако, как следует из предыдущих публикаций, непосредственно совет директоров Activision Blizzard встал на сторону Бобби Котика, а представители холдинга уточняли, что работа гендиректора в деле повышения «инклюзивности и доброжелательности» в компании незаслуженно не замечена.