Потому что могут.

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О том, что разработчики тепло принятого публикой экшена Terminator Resistance трудятся над сюжетным дополнением, в котором нам предстоит встретиться с самим Джоном Коннором, нам известно ещё с самого начала осени. Тогда представители студии Reef Entertainment отказались делиться подробностями дополнения, посоветовав лишь ждать ноября. И вот, ноябрь уже почти на излёте, и разработчики наконец-то повторно вышли на связь.

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Правда, в очередной раз дальше многозначительного тизера дело пока не зашло. Нам лишь сообщили, что готовится встреча с человеком под кодовым обозначением DN38416, что нам необходимо расследовать сообщения о пропавших жителях аванпоста Нортбридж, и что дальнейшая информация будет предоставлена на следующей неделе.

[[ INCOMING MESSAGE FROM JOHN CONNOR: NEW MISSION PARAMETERS ]]



1.RENDEZVOUS WITH DN38416 AND HIS TEAM

2.INVESTIGATE REPORTS OF MISSING RESIDENTS IN NORTHRIDGE OUTPOST

3.FURTHER INTEL WILL BE DELIVERED NEXT WEEK pic.twitter.com/3RNpEYRb6g — Reef Entertainment (@Reef_Games) November 19, 2021

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Судя по всему, полноценный анонс дополнения состоится уже после выходных, ну а что касается DN38416, то данный номер был присвоен Кайлу Ризу, известному персонажу франшизы, сыгравшему важную второстепенную роль в самом первом «Терминаторе». Касательно Джона Коннора же никаких надежд строить не следует: спаситель человечества здесь будет представлен не более чем в роли «звёздного» квестодателя.