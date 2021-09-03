Для Terminator Resistance готовят крупное сюжетное дополнение с Джоном Коннором
Джон Коннор — ключевая фигура во вселенной «Терминатора», поэтому при любой удобной возможности его следует включать то в новый фильм, то в видеоигру. Сегодня компания Reef Entertainment известила игровое сообщество о том, что боевик Terminator Resistance получит крупное сюжетное дополнение, в котором и засветится Коннор.
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Впрочем, не ждите его на главных ролях — Джон Коннор в дополнении будет просто «звёздным» квестодателем: от него мы получим одну важнейшую миссию, от выполнения или провала которой многое будет зависеть.
К сожалению, ни конкретными подробностями дополнения, ни даже его названием, разработчики и издатель пока не поделились. Велят ждать ноября — тогда-то всё и прояснится.
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On your feet, soldier. John Connor has one last mission for you.— Reef Entertainment (@Reef_Games) September 2, 2021
Prepare yourself to venture beyond the Annihilation Line in a brand new story DLC for #TerminatorResistance - we’ll have more details to share in November.
Напомним, что Terminator Resistance вышел осенью 2019 года и стал редким примером игры, которую «закритиковали» обозреватели, но всей душой полюбили простые геймеры: профессиональные и геймерские оценки данного проекта диаметрально противоположные. Ну, а мнение народа, как известно, куда важнее и, что самое главное, куда менее ангажированное, чем мнение кучки избранных.
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