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Для Terminator Resistance готовят крупное сюжетное дополнение с Джоном Коннором

Сам Коннор, впрочем, будет не более чем квестодателем.
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Джон Коннор — ключевая фигура во вселенной «Терминатора», поэтому при любой удобной возможности его следует включать то в новый фильм, то в видеоигру. Сегодня компания Reef Entertainment известила игровое сообщество о том, что боевик Terminator Resistance получит крупное сюжетное дополнение, в котором и засветится Коннор.

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Впрочем, не ждите его на главных ролях — Джон Коннор в дополнении будет просто «звёздным» квестодателем: от него мы получим одну важнейшую миссию, от выполнения или провала которой многое будет зависеть.

К сожалению, ни конкретными подробностями дополнения, ни даже его названием, разработчики и издатель пока не поделились. Велят ждать ноября — тогда-то всё и прояснится.

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Напомним, что Terminator Resistance вышел осенью 2019 года и стал редким примером игры, которую «закритиковали» обозреватели, но всей душой полюбили простые геймеры: профессиональные и геймерские оценки данного проекта диаметрально противоположные. Ну, а мнение народа, как известно, куда важнее и, что самое главное, куда менее ангажированное, чем мнение кучки избранных.

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