В скором времени World of Warcraft Shadowlands получит крупное обновление под названием «Конец Вечности». Тестовая сборка обновления уже была загружена, и датамайнеры успели обнаружить содержащийся в ней контент. В частности, раскопали новый набор доспехов для чернокнижников, дизайн которого сразу стал предметом бурного обсуждения.
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По мнению некоторых способных видеть невидимое геймеров, шлем данного доспеха при определённом ракурсе (сзади) уж слишком сильно напоминает капюшон балахонов, которые носили члены расистской организации Ку-клукс-клан, наибольшая активность и известность которой пришлась на начало—середину XX века в США.
Blizzard отреагировала на комментарии на удивление быстро: буквально спустя несколько часов разработчики World of Warcraft признали, что недоглядели этот момент и уже работают над изменением внешнего вида доспеха.