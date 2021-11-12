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Новости Software Игнатий Колыско
«Конец Вечности» — грядущее обновление для World of Warcraft: Shadowlands
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Компания Blizzard рассказала о следующем обновлении для World of Warcraft: Shadowlands, которое получило название «Конец Вечности». Игроки смогут узнать планы Тюремщика, который обзавёлся печатями всех ковенантов и отправился с Андуином в загадочный портал. Последовать за Тюремщиком в новую локацию Зерет Мортис тоже нужно будет в «Конце Вечности».

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Локация Зерет Мортис — это необычная кузница Предвечных, здесь они создают загромные миры. Особенность данного места заключается в том, что она населена существами, которых принято считать «неудачными экспериментами» или ранними версиями знакомых созданий из мира игры. Жители Зерет Мориса, автомы, создали Азерот и Тёмные Земли. Тюремщик жаждет захватить Зерет Морис и перестроить вселенную по своей прихоти.

Контент обновления представлен также несколькими интересными нововведениями. Например, тут будут Просветлённые — существа, которые смогут помочь с защитой Зерет Мориса, но сначала нужно будет завоевать их доверие.

Гробница Предвечных — новый рейд, отправиться в которой обязательно нужно, ведь игроки смогут побольше узнать о планах Тюремщика. В рамках рейда надо остановить Андуина, помочь ему сбросить оковы магии Господства. За участие в рейдах, PvP-сражениях можно заполучить классовые комплекты доспехов.

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Обновление «Конец Вечности» должно появиться на серверах в самое ближайшее время. Разработчики планируют опубликовать больше подробностей ближе к запуску апдейта на тестовом сервере.

#blizzard #world of warcraft shadowlands
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