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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ремастеры Grand Theft Auto The Trilogy вслед за извинениями Rockstar получили первое обновление
Но ничего особо существенного оно не исправило.
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Вчера вечером Rockstar Games пришлось проглотить свою гордость и принести игрокам извинения за кошмарный релиз сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition. Компания назвала недоработки и ошибки в ремастерах «неожиданными», но всё же пообещала всё исправить и довести уровень качества проектов до такого, «которого они заслуживают». И вот, первое из запланированного цикла обновлений, версии 1.02, уже применено. На момент написания данной заметки обновление было доступно на консолях, ну а до PC оно, очевидно, доберётся чуть (или «чуть») позже.

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Список изменений достаточно внушительный, мы же со своей стороны перечислим лишь несколько пунктов — сугубо для примера. Так, например, в свежем обновлении исправлены многочисленные ошибки в локализациях ремастеров, исправлены ошибки с «дырами» в карте, решены проблемы с неправильным позиционированием текстур и объектов, исправлены ошибки с моделями персонажей в катсценах, и прочее.

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Как много времени у авторов сборника ремастеров займёт исправление всех недочётов — неясно. Но все действия Rockstar демонстрируют, что процесс это будет небыстрый: компания даже вернёт оригинальные GTA III, Vice City и San Andreas в продажу и сделает их бесплатными для всех обладателей сборника ремастеров. Не иначе как наглядное подтверждение того факта, что там пока всё лучше.

#rockstar games #grand theft auto the trilogy the definitive edition
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