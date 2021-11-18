В своё время энтузиасты с помощью обратной разработки (реверс-инжиниринга) создали улучшенные версии Grand Theft Auto III и Grand Theft Auto Vice City, против которых довольно быстро выступила компания Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games. Энтузиасты считают, что Take-Two несправедливо поступила в отношении их проектов и намерены отстаивать свою позицию в суде.
реклама
По словам энтузиастов, их разработка ничего общего не имеет с пиратством. Во-первых, модификации распространяются полностью бесплатно, так что их авторы не получают никакой экономической выгоды со своего продукта. Во-вторых, в фанатских версиях GTA III и Vice City исправлены многие ошибки и недоработки, которые официальные разработчики полностью проигнорировали. Ну и в-третьих, вам всё равно в обязательном порядке необходимо обладать оригинальными версиями игр, чтобы установить поверх них фанатские модифицированные версии. Без них они попросту не работают.
Учитывая, что качество официальных ремастеров Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas получилось настолько низким, что репутации Rockstar и, как следствие, Take-Two, был нанесён огромный репутационный (не говоря уже о финансовом) ущерб, хотелось бы верить, что компания одумается и всё же позволит энтузиастам сделать то, что официальные разработчики не смогли. Или не захотели.