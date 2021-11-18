Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы фанатских версий Grand Theft Auto III и Vice City собираются отстоять свою правоту в суде
А то большая компания Take-Two подала против них иск.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

В своё время энтузиасты с помощью обратной разработки (реверс-инжиниринга) создали улучшенные версии Grand Theft Auto III и Grand Theft Auto Vice City, против которых довольно быстро выступила компания Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games. Энтузиасты считают, что Take-Two несправедливо поступила в отношении их проектов и намерены отстаивать свою позицию в суде.

реклама

По словам энтузиастов, их разработка ничего общего не имеет с пиратством. Во-первых, модификации распространяются полностью бесплатно, так что их авторы не получают никакой экономической выгоды со своего продукта. Во-вторых, в фанатских версиях GTA III и Vice City исправлены многие ошибки и недоработки, которые официальные разработчики полностью проигнорировали. Ну и в-третьих, вам всё равно в обязательном порядке необходимо обладать оригинальными версиями игр, чтобы установить поверх них фанатские модифицированные версии. Без них они попросту не работают.

анонсы и реклама
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Учитывая, что качество официальных ремастеров Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas получилось настолько низким, что репутации Rockstar и, как следствие, Take-Two, был нанесён огромный репутационный (не говоря уже о финансовом) ущерб, хотелось бы верить, что компания одумается и всё же позволит энтузиастам сделать то, что официальные разработчики не смогли. Или не захотели.

#rockstar games #take-two interactive
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инсайдер: GTA 6 находится в производственном аду, а на PC всё же выйдет ремастер Red Dead Redemption
Rockstar в Grand Theft Auto Online отметит двадцатилетие Grand Theft Auto III
Фанаты Grand Theft Auto V подсчитали, сколько обязательных убийств совершают герои игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 популярных программ, которые стоит удалить, если вы пользуетесь Windows 10
134
Разбор графики S.T.A.L.K.E.R. 2: посредственные эффекты, отсутствие анимаций и перебор с отражениями
58
10 разных способов снизить нагрев видеокарт, которые я пробовал на практике
58
AM4 как платформа для конечного пользователя
142
Мнение: Зачем люди коллекционируют видеокарты, процессоры и другие комплектующие
64
Тестирование процессора Intel Core i7-12700K (Alder Lake)
49
Загадки истории: Антикоминтерновский пакт 1936 года
60
Битва процессоров: Ryzen 5 5600X VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
21
Электропикап Ford F-150 Lightning получил самый большой в индустрии багажник в передней части кузова
3

Сейчас обсуждают

Сарумян
14:59
посидят, покукарекают , воздадут славу Лизочкиному потанцевалу и продолжат копить на НВ.
NVIDIA увеличила прибыль на 84% и заверила, что большую часть видеокарт купили геймеры
Юрий Холкин
14:58
Это конечно хорошо, а ребята поработать случайно не хотят? Все игры Близзард в огромной жопе
Фото: свыше сотни сотрудников Blizzard вышли на забастовку с требованием отставки Бобби Котика
Александр Кремлев
14:58
Не,это шизофреник с манией величия,у него нет ничего из того о чем он пишет,просто больной дурачок под разными кличками.
NVIDIA увеличила прибыль на 84% и заверила, что большую часть видеокарт купили геймеры
ZeroCooolX
14:58
В ЕС нет АКТИ - сговора между продавцами, не так ли? А ещё к нам всё прётся через ЕС, почти нет поставок прямых.
Беспошлинный порог для посылок из-за границы в РФ может быть снижен до 20 евро
Сарумян
14:58
осталось подождать, скоро раскроется потанцевал у конкурента. На крайний случай новую мечту получите и ожидать можно будет - вечно!
Intel Core i9-12900K обновил рекорд Geekbench3 Multi Core на частоте 6907 МГц
Alagar81
14:58
Ты вообще читал что я написал? У меня мать одна из предтоповых на х570 которая и сейчас прекрасно продается и стоит почти как dark hero на х570, купленная почти 2 года назад. Я на личном примере напис...
AM4 как платформа для конечного пользователя
overandover
14:57
И чо дальше? От этого у нас появился мерс, бмв, ваг, порше? Стменс или прочий триппер? Ты гермашку с гондурасом снежным не равняй
Беспошлинный порог для посылок из-за границы в РФ может быть снижен до 20 евро
overandover
14:56
Они бы им обошлись дороже, ежели бы нищие ублюдские страны им бы их не делали и не шили. Збс ты пример привел
Беспошлинный порог для посылок из-за границы в РФ может быть снижен до 20 евро
Сарумян
14:56
очередной повод для раскрытия потанцевала в будущем. В АМД нужно верить! Открой будущее с АМД!
AMD первой получит 3-нм чипы Samsung
t-dirt
14:55
после стопки горькой хотяб подмышкой своей занюхай.
Разбор графики S.T.A.L.K.E.R. 2: посредственные эффекты, отсутствие анимаций и перебор с отражениями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем