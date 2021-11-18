А то большая компания Take-Two подала против них иск.

В своё время энтузиасты с помощью обратной разработки (реверс-инжиниринга) создали улучшенные версии Grand Theft Auto III и Grand Theft Auto Vice City, против которых довольно быстро выступила компания Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games. Энтузиасты считают, что Take-Two несправедливо поступила в отношении их проектов и намерены отстаивать свою позицию в суде.

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По словам энтузиастов, их разработка ничего общего не имеет с пиратством. Во-первых, модификации распространяются полностью бесплатно, так что их авторы не получают никакой экономической выгоды со своего продукта. Во-вторых, в фанатских версиях GTA III и Vice City исправлены многие ошибки и недоработки, которые официальные разработчики полностью проигнорировали. Ну и в-третьих, вам всё равно в обязательном порядке необходимо обладать оригинальными версиями игр, чтобы установить поверх них фанатские модифицированные версии. Без них они попросту не работают.

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Учитывая, что качество официальных ремастеров Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas получилось настолько низким, что репутации Rockstar и, как следствие, Take-Two, был нанесён огромный репутационный (не говоря уже о финансовом) ущерб, хотелось бы верить, что компания одумается и всё же позволит энтузиастам сделать то, что официальные разработчики не смогли. Или не захотели.