Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы фанатских версий Grand Theft Auto III и Vice City отстаивают свою правоту в суде
А то большая компания Take-Two подала против них иск.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

В своё время энтузиасты с помощью обратной разработки (реверс-инжиниринга) создали улучшенные версии Grand Theft Auto III и Grand Theft Auto Vice City, против которых довольно быстро выступила компания Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games. Энтузиасты считают, что Take-Two несправедливо поступила в отношении их проектов и намерены отстаивать свою позицию в суде.

реклама

По словам энтузиастов, их разработка ничего общего не имеет с пиратством. Во-первых, модификации распространяются полностью бесплатно, так что их авторы не получают никакой экономической выгоды со своего продукта. Во-вторых, в фанатских версиях GTA III и Vice City исправлены многие ошибки и недоработки, которые официальные разработчики полностью проигнорировали. Ну и в-третьих, вам всё равно в обязательном порядке необходимо обладать оригинальными версиями игр, чтобы установить поверх них фанатские модифицированные версии. Без них они попросту не работают.

анонсы и реклама
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Учитывая, что качество официальных ремастеров Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas получилось настолько низким, что репутации Rockstar и, как следствие, Take-Two, был нанесён огромный репутационный (не говоря уже о финансовом) ущерб, хотелось бы верить, что компания одумается и всё же позволит энтузиастам сделать то, что официальные разработчики не смогли. Или не захотели.

#rockstar games #take-two interactive
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Инсайдер: GTA 6 находится в производственном аду, а на PC всё же выйдет ремастер Red Dead Redemption
Rockstar в Grand Theft Auto Online отметит двадцатилетие Grand Theft Auto III
Фанаты Grand Theft Auto V подсчитали, сколько обязательных убийств совершают герои игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 популярных программ, которые стоит удалить, если вы пользуетесь Windows 10
134
Разбор графики S.T.A.L.K.E.R. 2: посредственные эффекты, отсутствие анимаций и перебор с отражениями
67
10 разных способов снизить нагрев видеокарт, которые я пробовал на практике
58
AM4 как платформа для конечного пользователя
153
Тестирование процессора Intel Core i7-12700K (Alder Lake)
56
Мнение: Зачем люди коллекционируют видеокарты, процессоры и другие комплектующие
68
Загадки истории: Антикоминтерновский пакт 1936 года
60
Битва процессоров: Ryzen 5 5600X VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
21
Электропикап Ford F-150 Lightning получил самый большой в индустрии багажник в передней части кузова
5

Сейчас обсуждают

Eisbrecher
16:30
Так а причем тут амд? Я вроде про интел спрашиваю, не? Если вы интел с амд путаете, тогда понятно, откуда 4 поколения на сокет. Я попробую по другому задать вопрос, вдруг так понятнее будет: Какие 4 п...
AM4 как платформа для конечного пользователя
Зеновий Радеонович
16:27
Африка, которая "вымерла" от спида, не вакцинируясь, "рискует" вымереть от ОРЗ. Смешно
По мнению Билла Гейтса эпидемия Covid 19 закончится в следующем году
Serezhka
16:24
Его даже в ЧС не добавить, всё равно вылезает.
Мнение: Зачем люди коллекционируют видеокарты, процессоры и другие комплектующие
dimkahon
16:24
Челядь какая то шмогла, а они нет - такое недопустимо!
Авторы фанатских версий Grand Theft Auto III и Vice City отстаивают свою правоту в суде
REY_B_
16:21
Pentium4, память RAMBUS и архитектура AI32/64, были у Интел целой чередой провалов. Core 2 была наследницей Pentium 3/М. Так что Интел тогда просто взялась за ум. Сделала три шага назад, осознала ошиб...
Тестирование процессора Intel Core i7-12700K (Alder Lake)
Сергей Шубин
16:21
Нахер вообще писать одно и тоже, только срач лишний в ленте новостей. Новости по типу, "сегодня наступил новый день, сегодня солнце взошло еще выше и световой день стал длиньше. По прогнозам экспертов...
Видеокарты вновь дорожают в Европе – минимальная цена GeForce RTX 3060 уже составляет 725 евро
Вова Огонь
16:20
Россия позвала китайцев осваивать месторождения Сибири - https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-pozvala-kitaycev-osvaivat-mestorozhdeniya-sibiri-1030987295 Вот это я понимаю новость! А то Билл ...
По мнению Билла Гейтса эпидемия Covid 19 закончится в следующем году
Alex Ivanov
16:18
В смысле с чего вы так уверенно утверждаете?
12-ядерный Core i7-12700 за $350 обходит Ryzen 9 5900X стоимостью $550 в Geekbench 5
Lamerusha Lat
16:17
В смысле "кто мне такое сказал"?
12-ядерный Core i7-12700 за $350 обходит Ryzen 9 5900X стоимостью $550 в Geekbench 5
REY_B_
16:17
На данный момент, из-за обвеса, они выходят дороже чем АМД. А потом... Потом и АМД цены скинет. Это плюс несомненно.
Тестирование процессора Intel Core i7-12700K (Alder Lake)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем