На днях 343 Industries запустила открытое бета-тестирование мультиплеера Halo Infinite, по итогам которого уже появилось много недовольных системой прогрессии в популярной нынче во всех шутерах системе боевого пропуска. По заявлениям игроков, местная система вынуждает тратить на продвижение по боевому пропуску неоправданно большое количество времени. Разработчики быстро отреагировали на жалобы и заявили, что первые изменения в боевой пропуск будут внесены уже на текущей неделе.
реклама
Итак, вот список решений, которые 343 Industries собирается применить:
- теперь все матчи будут снабжаться испытанием «Сыграть один матч», дабы исключить ситуации, при которых отыгранные сражения завершались без прогресса в боевом пропуске;
- ежедневные испытания ожидают изменения, а отдельные из них и вовсе собираются удалить. По замыслу девелоперов, благодаря этому игроки смогут быстрее выполнять недельные испытания и равномернее прокачивать свой боевой пропуск;
- ускорители двойного опыта усилят: время их действия увеличится вдвое — с 30 минут до часа.
Естественно, без отрицательных последствий обойтись не удастся: ради изменений придётся обнулить имеющуюся статистику прогресса по боевому пропуску, включая еженедельные задания. Впрочем, всем «пострадавшим» в качестве утешительного приза подарят внутриигровой визор Sigil Mark VII.
Напоминаем, что полноценный релиз Halo Infinite назначен на 8 декабря.