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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Halo Infinite уже на этой неделе внесут первые изменения в систему боевого пропуска
Вот так надо реагировать на любые жалобы от игроков — быстро и решительно.
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На днях 343 Industries запустила открытое бета-тестирование мультиплеера Halo Infinite, по итогам которого уже появилось много недовольных системой прогрессии в популярной нынче во всех шутерах системе боевого пропуска. По заявлениям игроков, местная система вынуждает тратить на продвижение по боевому пропуску неоправданно большое количество времени. Разработчики быстро отреагировали на жалобы и заявили, что первые изменения в боевой пропуск будут внесены уже на текущей неделе.

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Итак, вот список решений, которые 343 Industries собирается применить:

  • теперь все матчи будут снабжаться испытанием «Сыграть один матч», дабы исключить ситуации, при которых отыгранные сражения завершались без прогресса в боевом пропуске;
  • ежедневные испытания ожидают изменения, а отдельные из них и вовсе собираются удалить. По замыслу девелоперов, благодаря этому игроки смогут быстрее выполнять недельные испытания и равномернее прокачивать свой боевой пропуск;
  • ускорители двойного опыта усилят: время их действия увеличится вдвое — с 30 минут до часа.

Естественно, без отрицательных последствий обойтись не удастся: ради изменений придётся обнулить имеющуюся статистику прогресса по боевому пропуску, включая еженедельные задания. Впрочем, всем «пострадавшим» в качестве утешительного приза подарят внутриигровой визор Sigil Mark VII.

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Напоминаем, что полноценный релиз Halo Infinite назначен на 8 декабря.

#343 industries #halo infinite
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