Вот так надо реагировать на любые жалобы от игроков — быстро и решительно.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На днях 343 Industries запустила открытое бета-тестирование мультиплеера Halo Infinite, по итогам которого уже появилось много недовольных системой прогрессии в популярной нынче во всех шутерах системе боевого пропуска. По заявлениям игроков, местная система вынуждает тратить на продвижение по боевому пропуску неоправданно большое количество времени. Разработчики быстро отреагировали на жалобы и заявили, что первые изменения в боевой пропуск будут внесены уже на текущей неделе.

реклама

Итак, вот список решений, которые 343 Industries собирается применить:

теперь все матчи будут снабжаться испытанием «Сыграть один матч», дабы исключить ситуации, при которых отыгранные сражения завершались без прогресса в боевом пропуске;

ежедневные испытания ожидают изменения, а отдельные из них и вовсе собираются удалить. По замыслу девелоперов, благодаря этому игроки смогут быстрее выполнять недельные испытания и равномернее прокачивать свой боевой пропуск;

ускорители двойного опыта усилят: время их действия увеличится вдвое — с 30 минут до часа.

Естественно, без отрицательных последствий обойтись не удастся: ради изменений придётся обнулить имеющуюся статистику прогресса по боевому пропуску, включая еженедельные задания. Впрочем, всем «пострадавшим» в качестве утешительного приза подарят внутриигровой визор Sigil Mark VII.

анонсы и реклама Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Напоминаем, что полноценный релиз Halo Infinite назначен на 8 декабря.