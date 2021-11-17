На днях 343 Industries запустила открытое бета-тестирование Halo Infinite. В целом игроки проектом довольны, но без негативных моментов всё же не обошлось. Так, например, многие геймеры жалуются на систему прогрессии в боевом пропуске новинки, а конкретно — на время, которое занимает продвижение по его отметкам. Как пишут раздосадованные геймеры, такой реализацией системы боевого пропуска разработчики «принуждают» пользователей к необоснованно большой трате своего свободного времени.
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Поскольку боевой пропуск и выполнение его задач — вещь необязательная, то на этом обсуждение, в принципе, можно было бы и закончить, но 343 Industries решила продемонстрировать своё уважительное отношение к игрокам и сообщила, что внимательно следит за статистикой и отзывами и продумывает варианты изменения системы прокачки боевого пропуска. Рискнём предположить, что к формальному релизу Halo Infinite, назначенному на 8 декабря, ситуация с боевым пропуском в игре уже прояснится.
Напомним, что бета-тестирование Halo Infinite в одном только Steam стало рекордным по вовлечённости аудитории среди всех проектов от Xbox Game Studios. Пиковый суточный «онлайн» уже перевалил за 250 тысяч игроков, а весь достигнутый ими прогресс будет перенесён в финальную версию, так что затраты сил и времени в «бете» не пройдут даром, как это бывает в абсолютном большинстве других сетевых боевиков.