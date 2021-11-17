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Новости Software Михаил Андреев
Шутер Six Days in Fallujah про войну в Ираке выйдет только в конце следующего года — причины переноса банальные
Нужно больше времени.
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Тактический боевик Six Days in Fallujah, сеттингом для которого был избран Ирак времён войны начала двухтысячных, должен был выйти до конца текущего года. Как нетрудно заметить по календарю, до конца года осталось всего ничего, а игра даже не думает выходить в релиз. Что ж, сегодня разработчики из Highwire Games решили больше не томить людей ожиданием и открыто заявили, что релиз проекта откладывается почти на год — до четвёртого квартала 2022-го.

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Причина столь радикального решения донельзя банальна: чтобы выпустить проект подобного уровня, студии нужно больше времени, специалистов и финансовых ресурсов. В перспективе коллектив будет увеличен вдвое, что и позволит довести Six Days in Fallujah до ума. Целый год дополнительного времени разработки позволит авторам сделать игру, правдоподобно демонстрирующую военные действия в условиях ближневосточного города.

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В своё время Six Days in Fallujah уже успела отметиться в новостных лентах, однако повод был, скорее, негативный: защитники прав мусульман считают, что освещать в видеоигровом формате военный конфликт, в результате которого, как они утверждают, одной из сторон (понятно какой) против мирного населения применялись снаряды с белым фосфором, некорректно с моральной точки зрения, и даже призывали бойкотировать проект.

#six days in fallujah
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