Ситуация с повторным анонсом экшена Six Days in Fallujah не могла оставаться полностью незамеченной и ровной. Всё очень просто: авторы проекта собираются рассказать о печально известном эпизоде из реальной войны в Ираке, который случился в городе Фаллуджа. Применение американскими военными снарядов с белым фосфором не осталось незамеченным.

реклама

анонсы и реклама Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде i7 11700K в Ситилинке Rocket Lake в Compeo.ru Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке

Одна из крупнейших американских групп по защите прав мусульман CAIR призвала бойкотировать Six Days in Fallujah. Организация называет эту игру «симулятором убийств арабов», который оправдывает незаконное вторжение американцев в Ирак.

Представители CAIR тоже вспомнили о незаконном применении снарядов с белым фосфором и призвали Microsoft, Sony и Valve не предоставлять свои электронные площадки для последующей продажи Six Days in Fallujah. Релиз последней всё ещё намечен на 2021 год. Среди целевых платформ значатся PC и консоли.