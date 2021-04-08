Группа по защите прав мусульман призвала Microsoft, Sony и Valve бойкотировать Six Days in Fallujah
Ситуация с повторным анонсом экшена Six Days in Fallujah не могла оставаться полностью незамеченной и ровной. Всё очень просто: авторы проекта собираются рассказать о печально известном эпизоде из реальной войны в Ираке, который случился в городе Фаллуджа. Применение американскими военными снарядов с белым фосфором не осталось незамеченным.
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Одна из крупнейших американских групп по защите прав мусульман CAIR призвала бойкотировать Six Days in Fallujah. Организация называет эту игру «симулятором убийств арабов», который оправдывает незаконное вторжение американцев в Ирак.
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CAIR is asking @valvesoftware, @Microsoft, and @Sony to refuse to distribute #SixDaysInFallujah, an upcoming tactical FPS based on the Second Battle of Fallujah, one of the bloodiest battles of the #Iraq War. @pcgamer @AndyChalk #gamedev #gamingcommunityhttps://t.co/jnHSSAIbMg— CAIR National (@CAIRNational) April 8, 2021
Представители CAIR тоже вспомнили о незаконном применении снарядов с белым фосфором и призвали Microsoft, Sony и Valve не предоставлять свои электронные площадки для последующей продажи Six Days in Fallujah. Релиз последней всё ещё намечен на 2021 год. Среди целевых платформ значатся PC и консоли.
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