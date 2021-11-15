Итак, недавние слухи всё-таки в очередной раз оказались правдивыми: 343 Industries с сегодняшнего дня, за три недели до формального релиза Halo Infinite, проводит открытое бета-тестирование её сетевого режима. Предложение актуально как для PC, так и для Xbox One с Xbox Series и даже для «облачной» системы Xbox Cloud.
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С точки зрения контентного наполнения бета-версия представляет собой первый сезон мультиплеера, а весь достигнутый в её ходе игроками прогресс будет сохранён и перенесён в финальную, релизную версию Halo Infinite.
Полноценный релиз Halo Infinite назначен на 8 декабря. Изначально, напомним, данный проект должен был выйти ещё в прошлом году одновременно с консолями Xbox Series, но статус его готовности оказался настолько далёким от необходимого, что релиз отложили более чем на год.